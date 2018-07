Polícia pode concluir inquérito da TAM até outubro A investigação da polícia civil sobre o acidente com o Airbus A320 da TAM no Aeroporto de Congonhas poderá ser concluída até outubro, segundo a Associação de Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo 3054 da TAM (Afavitam). De acordo com a associação, a estimativa foi dada pelo delegado Antônio Carlos Barbosa, do 27º DP (Campo Belo), responsável pelo inquérito. Pela manhã, ele se reuniu com a associação no hotel Quality Suítes Congonhas, na zona sul de São Paulo. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não confirmou a informação. Para terminar a apuração, o delegado aguarda o laudo do Instituto de Criminalística (IC) e o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidente (Cenipa). Presente no encontro, o perito Antônio Nogueira, do IC, disse que o laudo pode ser finalizado em setembro, de acordo com a associação. Quanto ao relatório do Cenipa, o presidente da Afavitam, Dário Scott, teria sido informado pelo brigadeiro Jorge Kersul Filho, chefe do Centro, que o documento já foi concluído e, atualmente, está sendo traduzido para outros idiomas. Na tarde deste sábado, os familiares das vítimas pretendiam conversar com Kersul, mas ele adiou sua participação no encontro. No horário reservado ao brigadeiro, alunos do Mackenzie exibiriam um documentário com depoimentos de vítimas do acidente, que matou 199 pessoas. A próxima reunião dos familiares ocorrerá em julho.