Polícia pode levar dias para desarmar bombas em apartamento de suspeito de matança em 'Batman'

A polícia encontrou explosivos "extremamente sofisticados" no apartamento do suspeito de matar 12 pessoas na estreia de um filme da série "Batman" na madrugada desta sexta-feira em Denver, no Colorado, e pode levar horas ou até dias para lidar com a situação.

James Holmes - que foi preso horas após a matança - foi identificado com um ex-estudante da Escola de Medicina de Denver, da Universidade do Colorado, que abandonou o curso em junho.

, em um shopping center do bairro de Aurora, durante a estreia do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ao menos 12 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas. A vítima mais nova do ataque tinha 3 meses de idade.

Testemunhas dizem que o atirador - que usava roupas pretas e uma máscara - lançou uma bomba de gás antes de abrir fogo contra a plateia.

O ataque provocou reações em várias cidades dos EUA e do mundo. Em Paris, a estreia do filme em um cinema do Champs-Elysées, foi cancelada. Em Nova York, a polícia decidiu enviar oficiais a várias sessões do filme, temendo que o ataque fosse "copiado" por outras pessoas. Em Washington, o presidente dos EUA, Barack Obama, emitiu nota dizendo estar "chocado e entristecido" com o episódio.

De acordo com a polícia de Aurora, bairro onde aconteceu a matança, Holmes se mudou para o Colorado vindo de San Diego, para a Califórnia, onde planejava obter seu PhD. A família de Holmes vive em San Diego, e pediu à imprensa que "respeite sua privacidade e a da vizinhança".