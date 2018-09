Polícia prende 10 acusados de tráfico no RJ Dez pessoas foram presas acusadas de associação ao tráfico de entorpecentes durante a Operação Anzol, deflagrada nesta manhã após três meses de investigações da Promotoria de Justiça de Paracambi e agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.