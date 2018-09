Polícia prende 10 em acampamento cigano no Rio Policiais civis realizam hoje uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em um acampamento cigano na cidade de Porto Real, no sul do Estado do Rio de Janeiro. Os agentes investigam denúncias de que no local existem objetos furtados, armas e drogas. Até as 13 horas, dez pessoas haviam sido presas.