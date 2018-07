Polícia prende 11 acusados de roubo de caminhão no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 11 pessoas na manhã desta terça-feira, 07, em operação contra uma quadrilha interestadual de roubo, furto e clonagem de caminhões. Os líderes do grupo também foram detidos. Junto com os criminosos, foram apreendidas armas e peças de veículos.