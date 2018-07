Polícia prende 12 suspeitos de incendiar fórum no interior do PA

A polícia do Pará prendeu nesta segunda-feira, 15, doze pessoas acusadas de incendiar o fórum da comarca de Igarapé-Miri, na região nordeste do Estado, durante protesto de moradores contra o assassinato de um comerciante da cidade, vítima de um assalto. Entre os presos estão dois adolescentes. O prédio da prefeitura e a delegacia policial também foram atacados, mas seguranças impediram que a multidão invadisse os locais para atear fogo. A prefeitura foi apedrejada e teve portas e janelas quebradas pelos manifestantes. O ataque aos prédios públicos começou logo depois do sepultamento do comerciante Augusto Miranda, de 64 anos. Um pelotão de choque da Polícia Militar está na cidade para garantir a ordem e evitar novo quebra-quebra e saques no comércio. Em protesto contra as prises, moradores ameaçam fechar a PA-151, que dá acesso ao município de Abaetetuba. Sob um clima de tensão e com muita gente pelas ruas, a PM conseguiu retirar os doze presos da cidade, transferindo-os para o Centro de Recuperação Regional, em Abaetetuba. A prefeita de Igarapé-Mirim, Dilza Maria Pantoja, disse que a violência sofreu um aumento assustador no município, onde existem apenas seis policiais para uma população de 70 mil pessoas. "É lamentável o que estamos passando aqui. Fizemos reivindicações aos responsáveis pela segurança pública, mas nada fizeram. Estamos nos sentindo abandonados", disse, acrescentando estar sendo também ameaçada de morte por bandidos. Ela rebate informações do Conselho de Segurança Pública, que aponta Igarapé-Miri como o município de menor índice de violência do Pará. "Não sei de onde tiraram essa estatística, se nem delegado e escrivão de polícia nós temos", desabafou. Em represália ao quebra-quebra, a Justiça decidiu implantar a "lei seca" no município, proibindo a venda de bebidas alcoólicas por tempo indeterminado.