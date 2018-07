Polícia prende 122 em dois dias de operação no RS A Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha) prendeu 122 suspeitos durante a Operação Centauro Caixa Forte, iniciada na terça-feira no Rio Grande do Sul. O foco da operação são veículos suspeitos, roubados e clonados, armas de fogo, foragidos da Justiça, roubo de carga e tráfico de drogas.