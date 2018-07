Polícia prende 14 de quadrilha especializada em roubo

As prisões ocorreram em um imóvel no Ipiranga, na zona sul, e em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. O bando, que começou a ser investigado no início do ano, foi flagrado enquanto se preparava para atacar um condomínio na Chácara Klabin, na zona sul da capital.

No Ipiranga foram detidas 12 pessoas, entre elas a idosa. Outros dois homens chegavam ao local para a reunião e perceberam o cerco policial. Eles fugiram em direção a São Bernardo do Campo. Um dos dois helicópteros da polícia usados na ação passou a acompanhar a fuga e orientar as equipes no solo. A dupla foi abordada na Rua Doutor José Fornari, Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. Houve troca de tiros entre os bandidos e as equipes e os suspeitos acabaram feridos. Eles receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

No total foram apreendidos um fuzil, duas metralhadoras, três pistolas, dois coletes balísticos, uma granada, tocas ninjas, cinco pares de algemas, camisetas e distintivos similares aos da Polícia Civil, munições, ferramentas para arrombamentos, entre outros itens. Os policiais também apreenderam 11 veículos, sendo que um estava caracterizado para pareceu uma viatura.