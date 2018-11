Polícia prende 14 em Angra dos Reis, no Rio A Polícia Civil prendeu 14 integrantes de quadrilha de traficantes que aterrorizava moradores de na comunidade Caputera, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Um dos criminosos foi baleado durante troca de tiros com a polícia e morreu.