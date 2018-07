Polícia prende 14 pessoas que vendiam atestados

Os documentos eram vendidos em diversos pontos como Praça da Sé, Largo do Paissandu e ruas Conselheiro Crispiniano e Barão de Itapetininga e no Largo 13 de Maio. Os vendedores eram pessoas de 40 a 60 anos, que ficavam nas ruas com placas penduradas ao corpo. Eles serão indiciados no artigo 297 do Código Penal, que prevê detenção de dois a seis anos.

As investigações foram iniciadas há sete dias e culminaram na Operação Atestado 4, realizada pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), em conjunto com a Corregedoria Geral da Administração (CGA).