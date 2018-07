Polícia prende 15 por homicídio e tráfico no ES Quinze integrantes de uma quadrilha acusada de homicídios e tráfico de drogas e armas que atuava no interior do Espírito Santo foram presos ontem em João Neiva, durante operação conjunta entre policiais civis e militares, denominada Ponta da Fruta 2. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida.