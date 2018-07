Polícia prende 1.500 na temporada de verão em SC

Quanto às prisões, 625 são referentes a prisões decorrentes de situações flagrantes. Outras 617 pessoas foram conduzidas às cadeias ou presídios, em virtude de cumprimentos de mandados de prisão. Outros 206 foram presos por envolvimentos com o tráfico de drogas. Até o momento, 38.684 boletins de ocorrências foram registrados nas delegacias da Operação Veraneio.

O relatório com os números da operação foi feito com base nos dados inseridos no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).