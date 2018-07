Polícia prende 17 com explosivos em Sumaré-SP

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, os policiais foram recebidos com tiros ao descobrir que parte do grupo estava numa segunda residência. Os suspeitos também chegaram a detonar alguns explosivos contra os policiais. Um sargento foi atingido por estilhaços do artefato e três suspeitos ficaram feridos na troca de tiros.

Além de mais explosivos, os policiais encontraram na segunda casa radiocomunicadores, quatro fuzis, uma metralhadora, duas espingardas calibre 12, três pistolas, munições, aparelhos celulares, coletes à prova de bala e capuzes.