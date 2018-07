Polícia prende 17 por aplicar golpe de empréstimo no Rio Dezessete pessoas foram presas hoje no Estado do Rio acusadas de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes de empréstimos por telefone. A operação, chamada Hidra, foi promovida por policiais civis da Delegacia de Defraudações, que tentavam cumprir 20 mandados de prisão. Três pessoas não foram localizadas e continuam foragidas.