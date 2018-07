Polícia prende 18 em operação contra tráfico de drogas

Entre os procurados estão integrantes do bando que fez 35 reféns no Hotel Intercontinental, em São Conrado, em agosto de 2010. A favela começou a ser pacificada em novembro de 2011.

A 15ª DP também investiga o assassinato de um homem ocorrido na tarde de sexta-feira, a 100 metros da UPP Vidigal. Rodrigo Pessoa Ramos foi atingido no rosto enquanto lavava uma moto em seu lava-a-jato.

Ele chegou a ser socorrido por policiais da unidade e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde morreu na manhã deste sábado. Ele não tinha antecedentes criminais e era pai de dois filhos.

Mais cedo, durante a madrugada, um tiroteio assustou moradores no Vidigal. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, não houve confronto no local e uma busca foi feita na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.