Polícia prende 18 em operação contra tráfico no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 18 pessoas em operação contra o tráfico de drogas realizada na manhã desta quarta-feira, 27, nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Viamão. Os policiais apreenderam cerca de 91 comprimidos de ecstasy, maconha, anabolizantes, além de munição para fuzil.