Polícia prende 19 acusados de tráfico no norte do Paraná Em uma operação que contou com a participação de 110 policiais, foram presas 19 pessoas acusadas de tráfico de drogas no norte do Paraná. De acordo com o Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc), entre os detidos está Paulo Aurélio de Almeida, considerado líder da quadrilha que teria a cidade de Cambé, vizinha a Londrina, como central de distribuição de drogas que viriam do Paraguai. A polícia acredita que a quadrilha movimentava cerca de R$ 200 mil por semana. A operação foi antecipada para hoje, depois que a polícia descobriu um plano para resgatar dois traficantes presos em Londrina. Com os presos foram apreendidos 35 quilos de crack e cinco quilos de cocaína, cinco armas, 20 automóveis, celulares e dinheiro. A operação foi desenvolvida em oito cidades do norte paranaense, além de Foz do Iguaçu.