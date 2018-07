Polícia prende 2 com R$ 14 mil em notas falsas no PR Duas pessoas foram presas no sábado em Curitiba, no Paraná, com cerca de R$ 14 mil em notas falsas. As cédulas estavam dentro de um carro que estava no estacionamento de um mercado do bairro Xaxim. Foram detidos Edimar Rodrigues, de 26 anos, e Alexandro Terres Martins, de 29 anos, que além das notas portavam uma espingarda calibre 32, com numeração raspada. Eles tentariam repassar o dinheiro no comércio da região do bairro Xaxim.