Polícia prende 2 e deixa um baleado em favela do Rio Duas pessoas foram presas na manhã de hoje e grande quantidade de drogas foi apreendida na favela de Manguinhos, na zona Norte do Rio de Janeiro, durante operação da Polícia Civil. Um homem foi baleado em confronto com os agentes. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.