Polícia prende 2 homens por clonar cartões em SP

No km 182 da BR-116, os policiais determinaram a parada de um Ford Fiesta. Os dois indivíduos, que estavam no automóvel, entraram em contradição acerca do destino da viagem. Os policiais iniciaram então uma busca minuciosa no Fiesta e descobriram um compartimento secreto no painel frontal.

Ao retirarem o aparelho de som, os policiais encontraram oito cartões de crédito, todos da Caixa Econômica Federal e em nomes diversos. Junto com cada cartão havia um papel com o nome do titular, a senha, o código de acesso e o saldo da conta. Os policiais encontraram ainda uma cédula de identidade com a fotografia do homem que dirigia o veículo, mas com outro nome.

Os dois homens confessaram que os cartões eram clonados e que estavam indo para cidades do interior para efetuar saques em contas correntes. Segundo eles, em municípios menores o aparato de segurança e o monitoramento das agências são menos eficientes.