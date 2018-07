Polícia prende 2 por furto de etanol em Santos-SP Dois homens foram presos na madrugada de hoje, em Santos (SP) por furtarem etanol destinado à exportação. O produto deveria ser exportado por meio do terminal de Granéis Líquidos da Vopak, no Porto de Santos, porém foi interceptado antes do embarque. De acordo com a Polícia Civil, o esquema vinha sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do Deinter-6 há um mês, desde que o órgão recebeu uma denúncia da empresa holandesa, que desconfiou do desvio da carga.