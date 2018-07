Polícia prende 2º suspeito da morte de PM em Suzano

Policiais civis do 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes investigavam a morte do PM e descobriram a localização do homem. Outro suspeito, de 21 anos, já havia sido preso no final do mês passado.

O caso

O policial Rodrigo de Lucca, de 28 anos, foi dado como desaparecido no dia 20 de junho. Ele trabalhava na equipe da Força Tática do 17º Batalhão Metropolitano (17º BPM/M) e foi abordado por dois suspeitos ao chegar em casa, em Mogi.

O carro da vítima foi encontrado no dia seguinte, dentro de um córrego em Suzano. No dia 24, o corpo do PM foi encontrado por alguns operários de uma obra, na Estrada Epilândio, na mesma cidade.

Após investigações, a Polícia Civil chegou até o suspeito, que foi preso no dia 26, em Poá. Ele havia sido identificado como o outro autor do crime e estava foragido até então.