Polícia prende 21 suspeitos de ataques em SC Vinte e um suspeitos de envolvimento com a onda de violência que ocorre em Santa Catarina desde segunda-feira (12) foram presos na Grande Florianópolis e na cidade de Itajaí entre a noite desta terça-feira (13) e a madrugada desta quarta-feira. Os detidos, entre eles 12 menores de idade, teriam participado dos casos de incêndio a ônibus e depredação do patrimônio vistos nos últimos dias em diversos municípios do Estado. As informações são do jornal Diário Catarinense e da Polícia Civil de Santa Catarina.