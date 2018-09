Polícia prende 25 acusados de tráfico de drogas em SP Cerca de 25 integrantes a uma quadrilha de tráfico de drogas ligada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos durante uma operação da Polícia Civil em Sorocaba, no interior de São Paulo. Após três meses de investigação do setor de inteligência da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), cerca de 80 policiais estão cumprindo 28 mandados de busca e 54 mandados de prisão. Durante as investigações, os agentes acompanharam os passos da quadrilha, identificando algumas células da organização criminosa. A operação também está sendo realizada nas cidades de Votorantim, Iperó, Ibiúna, Piedade, Boituva e Itapetininga, onde a facção mantém braços de distribuição de drogas.