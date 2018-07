Polícia prende 25 em operação contra máfia da jogatina

Ao todo, 358 endereços foram vasculhados pela Operação Novelo - a maioria lan houses de fachada e imóveis de empresários e funcionários acusados de dar suporte ao esquema, que movimentava R$ 5 milhões por mês, R$ 60 milhões no último ano. Contas bancárias, imóveis, carros e barcos em nome dos envolvidos foram bloqueados por ordem da Justiça.

Os dois supostos chefes da organização foram presos. O primeiro, Liviston da Silva, foi detido em Cascavel, no interior paranaense, e o outro, Tiago Gomes Marques dos Santos, acabou preso no apartamento, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, às 6 horas. Com ele, os policiais apreenderam documentos, computadores, R$ 30 mil, joias e veículos de alto padrão.

A dois quarteirões dali, os policiais estouraram um dos clubes de jogos da internet. Ao todo, 3 mil computadores no Brasil foram apreendidos. "A operação foi um sucesso", disse o delegado Weldon Carlos da Costa, diretor do Deinter-7.

A polícia informou ter indícios de que o dinheiro da organização era lavado por meio de uma empresa de títulos de capitalização. Nas interceptações telefônicas, segundo o delegado, há "inúmeros registros que fazem clara alusão a disputas por pontos de exploração de jogo, corrupção de agentes públicos, cobranças com uso de violência e até mesmo indícios de ligação com homicídios". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.