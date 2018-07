Polícia prende 27 integrantes de quadrilha no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quinta-feira 27 integrantes de uma quadrilha acusada de homicídios e tráfico de drogas durante uma operação denominada "Redenção". Os mandados emitidos pela Justiça foram cumpridos em Canoas, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Também foram apreendidos veículos, armas e drogas.