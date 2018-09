Polícia prende 271 em operação pré-carnaval em SP A Polícia Civil prendeu ontem 271 pessoas e apreendeu 20 adolescentes em uma operação pré-carnaval. Para o delegado Valmir Eduardo Granucci, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 3), os resultados são positivos e fundamentais para diminuir a ação de criminosos durante o feriado. "Após um planejamento de longo tempo, as delegacias seccionais da região realizaram trabalhos de busca e apreensão de mandados de prisão e localizaram infratores que possivelmente viriam a agir durante o feriado."