Polícia prende 3 acusados de tráfico internacional no RS Três homens foram presas em flagrante ontem, em Porto Alegre, suspeitos de pertencerem a uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Os três suspeitos chegaram do Paraguai com maconha e foram detidos durante a Operação Falcão Negro, da Polícia Civil, em uma chácara no bairro Tristeza. Com eles foram apreendidos, 77 tijolos de maconha que pesam quase 60 quilos, dois carros, três celulares e uma balança.