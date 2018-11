Policia prende 30 por contrabando em Foz do Iguaçu Policiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Foz do Iguaçu prenderam 30 pessoas envolvidas com contrabando e tráfico de drogas na região da fronteira. Segundo o promotor de Justiça Rudi Rigo Burkle, a Operação Desvio é resultado de um ano de investigações. Entre os presos há 13 policiais civis, um guarda municipal e 16 "olheiros" (informantes posicionados em pontos-chave da fronteira).