Polícia prende 32 por tráfico de drogas no PR Ao menos 32 pessoas foram presas hoje durante a Operação Vale do Ivaí, deflagrada pelas polícias Civil e Militar (PM) no Paraná contra o tráfico de drogas. Entre os presos está um policial civil detido por associação ao tráfico, informou a PM. A operação espera cumprir hoje, ao todo, 103 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão nas cidades do Vale do Ivaí.