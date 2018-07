Polícia prende 34 por fraude no Detran do Rio Pelo menos 34 pessoas já foram presas hoje em nove municípios do Rio de Janeiro, acusadas de participar de uma quadrilha especializada em fraudar o sistema de informações do Departamento de Trânsito (Detran), no Rio. As prisões ocorreram durante a Operação Direção Oposta, que tem o objetivo de cumprir 45 mandados de prisão e 44 mandados de busca e apreensão contra funcionários e prestadores de serviço dos Postos de Vistoria do Detran carioca.