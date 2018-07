Polícia prende 36 em ação contra fraudes no Detran-RJ A Polícia Civil prendeu 36 pessoas no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira em uma ação contra uma quadrilha que cometia fraudes no Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-RJ). A operação Asfalto Sujo tem a participação de 200 policiais civis, que buscam cumprir 41 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão nos postos do órgão em 12 municípios: Rio, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Magé, Duque de Caxias, Campos, São Fidélis e Bom Jesus do Itabapoana.