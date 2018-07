Polícia prende 363 em varredura por foragidos no RS A Operação 24 Horas da Polícia Civil prendeu 363 pessoas entre o meio-dia de ontem e o meio-dia de hoje, no Rio Grande do Sul. Todas as delegacias do Estado mobilizaram 1.154 servidores no esforço conjunto para capturar foragidos e traficantes. Também foram apreendidos 12 quilos de crack, 1,1 quilo de maconha, 989 gramas de cocaína e 37 armas de fogo.