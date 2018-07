Polícia prende 38 por tráfico de drogas no interior de SP

Uma operação da Polícia Civil no final da tarde de quarta-feira, 26, prendeu 38 pessoas e deteve seis adolescentes em Santa Cruz das Palmeiras, a cerca de 250 km de São Paulo. O grupo é suspeito de ter ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O cerco da Polícia Civil foi feito em uma chácara, onde a quadrilha realizava um churrasco, com drogas, para traçar metas e estratégias de ação durante este ano na região, segundo a polícia. Os policiais foram recebidos a tiros e quatro bandidos ficaram feridos. Pelo menos duas pessoas conseguiram fugir. Cerca de 30 policiais participaram da ação. Foram apreendidos oito veículos, cerca de 200 pedras de crack, quatro porções de maconha, 24 celulares, carteiras, cerca de R$ 2 mil em dinheiro e aparelhos eletroeletrônicos. A maioria dos presos já tinha passagem pela polícia, por diversos crimes. Após a troca de tiros, a Polícia Militar auxiliou o trabalho, fechando as ruas e dando cobertura às transferências dos detidos. A maioria dos homens presos (da própria cidade e alguns de Tambaú e Casa Branca) já tinha passagem pela polícia, por diversos crimes. Os adolescentes foram liberados após passarem pela Vara da Infância e da Juventude. Os presos foram encaminhados para a Cadeia de Casa Branca. Eles serão indiciados por tráfico, associação ao tráfico e formação de quadrilha.