Polícia prende 39 pessoas em 3 dias no Paraná As polícias civil e militar do Paraná prenderam 39 pessoas e cumpriram 160 mandados de busca em três dias de uma operação para combater tráfico de drogas, apreender armas ilegais e munições e prender foragidos da Justiça. A Operação Norte, como foi chamada, envolveu cerca de 200 policiais civis e militares nas regiões de Telêmaco Borba, Apucarana, Londrina, Maringá e Rolândia.