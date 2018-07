Polícia prende 4 acusados de matar psicóloga em SP

Estão presos, João Nilton da Silva Moreira, acusado de atirar na psicóloga, Claudemir Rossi Marques, que dirigia a moto, e José Neudes Rodrigues do Prado, responsável por contratar os dois homens que perseguiram e mataram a vítima, informou a SSP. De acordo com a pasta, outro detido, o ex-policial militar Claudemir Macário dos Santos, foi o mandante do crime, mas ele nega o envolvimento. Ele foi expulso da corporação por receptação.