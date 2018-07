Polícia prende 4 após roubo de carga na zona sul de SP

Durante patrulhamento no Balneário São Francisco, ao lado da represa Billings, região da Pedreira, também na zona sul, os policiais flagraram um grupo ao lado do caminhão. Marcelo Gonçalves Souza, de 31 anos, que já tem passagem por homicídio, foi detido no local e reconhecido como um dos autores do roubo. Na posse de Cristiano dos Santos, de 37 anos, já autuado em outra ocasião por roubo, estavam as chaves do caminhão. Ele teria a incumbência de levar o veículo para outro local.

Foram detidos também Elias Juvenal Perez, de 43 anos, com passagem por receptação, e a esposa dele, Marilene de Arruda, de 41 anos, que tem passagem pela polícia por estelionato. O casal, no momento em que foi flagrado pelos policiais ao lado de Marcelo e Cristiano, negociava a compra da carga. Os dois criminosos que mantiveram reféns o caminhoneiro e o ajudante continuam foragidos. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.