Polícia prende 4 em SP por suspeita de clonar cartões Quatro homens foram presos na tarde de hoje, no centro de São Paulo, por suspeita de envolvimento em clonagem de cartões bancários e falsificação de documentos. De acordo com o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado, os policiais apreenderam com eles cheques em branco, cartões e diversas carteiras de identidade. A equipe responsável pelas investigações apurava informações sobre um grupo de "rauls" - gíria utilizada para pessoas que clonam cartões bancários - quando o grupo foi flagrado em uma habitação coletiva na Rua Barão de Iguape, na baixada do Glicério. Os policiais detiveram os quatro cearenses do município de Itapipoca: são os irmãos Francisco, de 33 anos, e João Batista Vidal da Silva, de 28, e seus conterrâneos Arnaldo Lino da Silva, de 24, e Antonio Reginaldo da Costa, de 23. Nenhum deles já tinha passagem pela polícia. Todos foram autuados por estelionato e formação de quadrilha.