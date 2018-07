Polícia prende 4 pessoas por contrabando na via Dutra

No veículo Parati havia mais de 1.300 itens, como relógios e eletrônicos, vindos ilegalmente do Paraguai. O motorista disse que as mercadorias foram trazidas de ônibus até a região de Guaratinguetá, no interior do Estado, e que ele estaria levando-as para a cidade mais próxima.

Os dois ocupantes do veículo foram presos por descaminho e encaminhados para a Polícia Federal. No trajeto para delegacia, o motorista ofereceu R$ 3 mil aos policiais rodoviários federais para que liberassem os produtos. O suborno foi comunicado à Polícia Federal, que combinou o encontro para a entrega do dinheiro em um posto de combustível às margens da Dutra, para caracterizar o crime.

Os policiais rodoviários federais e os agentes da Polícia Federal foram até o local combinado, munidos com filmadoras e gravaram todo o encontro. Sem saber que estavam sendo filmados, um casal entregou o dinheiro aos policiais na tentativa de liberar as mercadorias e as duas pessoas presas anteriormente.

Após a entrega do dinheiro, o casal foi preso pelos policiais por corrupção ativa. No veículo em que eles estavam, um Honda Civic, ainda foram localizados uma pistola Taurus, calibre 380 e mais 17 munições. Todas as quatro pessoas presas foram encaminhadas para a Polícia Federal de Cruzeiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.