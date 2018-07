Polícia prende 4 por fraude contra aposentados da Saúde Quatro pessoas foram presas hoje durante a Operação Hermes, realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles seriam integrantes de uma suposta quadrilha especializada em fraudar contracheques de funcionários aposentados do Ministério da Saúde. Os suspeitos atuavam nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará.