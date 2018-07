Polícia prende 4º suspeito de assassinar dentista no ABC

De acordo com o delegado seccional de São Bernardo do Campo, Waldomiro Bueno Filho, o suspeito nega participação no crime, mas confessou ter cometido outros assaltos do tipo. Seus comparsas, detidos na madrugada de sábado, 27, confessaram o assalto. Um menor de 17 admitiu ter ateado fogo na dentista com um isqueiro, depois de o grupo ter molhado o corpo da dentista com álcool. Jônatas Cassiano Araújo, de 21 anos, e Victor Miguel Souza Silva, de 24, supostamente o líder do bando, foram presos na mesma operação.

O crime

Os três criminosos invadiram a clínica odontológica de Cinthya na tarde de quinta-feira, 25. Dois deles pegaram o cartão de crédito da vítima e se dirigiram até um caixa eletrônico. Ao constatarem que a dentista tinha apenas R$ 30 na conta, retornaram ao consultório e decidiram atear fogo na vítima. Araújo foi identificado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina onde usou o caixa eletrônico e reconhecido pela sua mãe, que prestou depoimento antes de ele ser preso. Ela é a dona do Audi preto usado no crime.

O consultório de Cinthya funcionava nos fundos de sua casa. Ela era solteira e morava com os pais e uma irmã, que tem deficiência mental. Na manhã de sexta-feira, 28, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) classificou o crime de "bárbaro" e vergonhoso.