Polícia prende 4 suspeitos de escutas ilegais no Rio Quatro pessoas foram presas hoje, sob suspeita de fazer escutas telefônicas clandestinas no Rio de Janeiro. A quadrilha investigava empresas e casos de infidelidade conjugal. A operação Marimba, feita pela Corregedoria da Polícia Civil (Coinpol), teve início as 6 horas.