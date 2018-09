Polícia prende 4 suspeitos de roubar restaurantes em SP Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos pela Polícia Civil no início da noite de ontem, suspeitos de envolvimento nos assaltos a restaurantes na região de Pinheiros e Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), três deles foram detidos no Morumbi e o outro foi preso no centro da cidade. Todos foram reconhecidos por algumas das vítimas.