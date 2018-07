Polícia prende 46 suspeitos de ataques em Santa Catarina

Ao menos oito novos casos foram registrados, de acordo com o jornal Diário Catarinense. As cidades onde houve os ataques são Florianópolis, São José, Tijucas, Criciúma, Navegantes e Itapema. Mais um carro e seis ônibus foram queimados, o último nesta manhã, na rodovia SC-407, em São José, na Grande Florianópolis. Uma fábrica de cordas também foi incendiada em Navegantes. Testemunhas disseram ter visto um grupo de homens carregando galões perto do local.

Em Tijucas, dois suspeitos foram mortos pela Polícia Militar por volta das 23h de quinta-feira (15) após uma troca de tiros. Eles estariam planejando o assassinato de policiais, em resposta à morte de um criminoso em Itapema na quarta-feira (14), informou a polícia. Em Criciúma, um homem foi baleado e três adolescentes foram detidos após mais uma troca de tiros, no bairro de Tereza Cristina. O confronto teria começado depois que uma viatura da PM foi alvejada.