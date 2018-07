Polícia prende 57 em briga de galo em Hortolândia

Segundo a Polícia Ambiental do município, o local onde acontecia a prática é conhecido como Sítio São João. Duas viaturas foram para o sítio, onde flagraram cerca de 80 pessoas. Com a chegada dos agentes, informa a polícia, o grupo começou a se dispersar e algumas pessoas ficaram feridas.

Com a confusão, conta a Polícia Ambiental, o policiamento da região de Hortolândia foi ativado e prestou apoio nas prisões. 57 pessoas foram detidas e serão levadas para o Distrito Policial do município. Além dos responsáveis pela briga de galo, a Polícia Ambiental resgatou 50 aves no local.