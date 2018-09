Polícia prende 6 após protesto em linha de trem de SP Seis pessoas foram presas em flagrante na manhã de hoje após um protesto no trecho da estação Vila Carrão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, eles teriam colocado tubos, paus e pedras nos trilhos. Em razão do protesto, a circulação dos trens sofreu atrasos. No início da manhã, por conta de uma falha em um dos trens, passageiros acionaram as portas de emergência, desceram dos vagões e passaram a andar pelos trilhos. Com isso, o tráfego ferroviário ficou interditado na região. A CPTM informou que, além da composição que enguiçou, outros trens foram alvo de vandalismo praticado por usuários inconformados.