Polícia prende 6 por fraude em exame do Detran de AL Seis pessoas foram presas hoje em União dos Palmares, em Alagoas, suspeitas de fraudar o exame para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O serviço, conforme a polícia, custava R$ 200 por aprovação no exame de legislação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran). Para a realização da prova, um RG falso era emitido contendo o nome do verdadeiro candidato, mas com a foto de um dos integrantes do grupo.