Polícia prende 6 por tráfico e revista construtora no DF A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou a prisão de seis empresários da construção civil em São Paulo, Brasília e Mato Grosso do Sul que estariam envolvidos com o tráfico de drogas para as favelas cariocas e paulistas. Na capital federal, um prédio inteiro de uma construtora foi revistado pelos agentes, que cumpriam mandados de busca e apreensão. Uma das tarefas da quadrilha era fornecer notas frias para esconder a droga no meio de materiais para a construção.