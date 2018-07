Polícia prende 65 em festa de suposto traficante na BA

Na comemoração, estavam sendo servidos diversos entorpecentes, de acordo com o delegado Fábio Lordelo, da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior, de Feira de Santana. "Havia drogas em todas as mesas", afirmou. Segundo ele, "mais de cem" pessoas foram detidas para interrogatório. Dessas, 65, entre elas três mulheres, foram presas em flagrante. Também foram apreendidos drogas, celulares, automóveis e motocicletas.

"Entre os presos, há foragidos da Justiça e fugitivos do sistema prisional", disse o delegado. Na operação, também foram encontradas dez crianças - "em clara situação de risco", segundo Lordelo. "Elas foram devolvidas às famílias."