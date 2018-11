Polícia prende 7 em ação contra tráfico de drogas no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realiza nesta terça-feira, 17, mais uma ação da Operação Reconquista, para reprimir o tráfico de drogas na cidade de São Leopoldo. Ao menos sete pessoas já foram presas. Entre os detidos está o chefe do tráfico no bairro Vicentina. O criminoso já havia sido condenado por tráfico de drogas. O grupo é investigado há dois meses.

A operação contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que utilizou um barco para fazer a travessia do Rio dos Sinos até uma ilha em que eram realizadas festas com uso de entorpecentes.

A Guarda Municipal, o Pelotão de Operações Especiais (POE), com o canil e a Polícia Civil, cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas duas armas, munições, rádios comunicadores e R$ 10.000,00 em dinheiro.